شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير تحكي عن علاقة الراحل سليمان عيد بالنجم أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية مها الصغير إن علاقة الفنان الراحل سليمان عيد بالنجم أحمد السقا كانت قوية وبها الكثير من التفاصيل الإنسانية.

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC": "كان على طول قاعد عندنا في البيت هو وعيلته كلها، وكانت علاقتنا كويسة جدًا ومن أقرب الناس للسقا".

وتابعت: يشهد ربنا، عمري ما شوفت منه حاجة وحشة ولا حد زعل منه، فعلاً كان ابن موت".

وغيب الموت الفنان سليمان عيد صباح الجمعة الماضية عن عمر يناهز 64 عامًا إثر أزمة صحية مفاجئة، نقل على أثرها إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.