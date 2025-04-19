شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة زواج الفنانة السورية سلاف فواخرجي من بشار الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الأيام الأخيرة شائعات تفيد بزواج الفنانة السورية سلاف فواخرجي من الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وهو ما يبرر حملة الانتقادات التي لاقتها مؤخرًا وتقرر على أثرها حذفها من نقابة الفنانين السورية لإصرارها على إنكار جرائم بشار الأسد، وتنكرها لآلام الشعب السوري وفقًا لبيان النقابة.

ونشرت فواخرجي، عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، صورة لعقد الزواج المتداول عبر منصات السوشيال ميديا، لتنفي حقيقة الزواج وتؤكد على البيان الذي ظهر في وثيقة الزواج من حيث الأسماء الثنائية لها بالإضافة إلى اختلاف تواريخ الميلاد، قائلة: "لم أطلق ولن أطلق إذا ربنا أراد، والله يحميلي زوجي وعيلتي ويحمي كل الناس".

وسبق وأصدرت نقابة الفنانين السوريين قرارًا بشطب الفنانة سلاف فواخرجي، وقالت نقابة الفنانين السوريين فى بيانها إن سبب الشطب سلاف فواخرجي يعود لإصرارها على إنكار جرائم بشار الأسد، وتنكرها لآلام الشعب السوري.

وكانت تصدرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي محركات البحث جوجل على مواقع السوشيال ميديا والإلكترونية وأثارت الجدل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها عن مصر، بالإضافة إلى ردها على شائعات هروبها إلى فرنسا، وطلب اللجوء السياسي، والذي أثار غضبها واستيائها ما جعلها تخرج عن صمتها وترد لتكشف حقيقة الأمر.