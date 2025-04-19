شكرا لقرائتكم خبر عن انهار باكيًا وأدى الصلاة واقفًا ودعا له.. هكذا ودع صلاح عبدالله صديق عمره سليمان عيد والان مع تفاصيل الخبر

حالة من الحزن أصابت الوسط الفني بعد رحيل الفنان سليمان عيد إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وهو الأمر الذى أحزن الجميع لما كان يتمتع به الراحل من سيرة طيبة وسط أصدقائه داخل الوسط الفني وجمهوره أيضًا، ولكن الأمر كان أكثر حزناً على الفنان صلاح عبدالله الذى تجمعه به صداقة كبيرة وعميقة وهو ما انعكس عل وجهه وحالته الصحية أثناء تشييع جثمان الراحل.

حضر الفنان صلاح عبدالله جنازة الراحل سليمان عيد وأصر على أداء الصلاة على صديق عمره، متحدياً ظروفه الصحية ليظل واقفاً أثناء الصلاة دون الإستعانة بكرسي، ورغم كل المحيطين به الذين حاولوا مساندته، إلا أنه لم يستطع التماسك، وإنهار باكياً على رحيل الفنان سليمان عيد.

الأمر لم يكتفى بذلك، ولكن في نفس مساء ذات اليوم الذى ودع فيها سليمان عيد، كتب عبر صفحته: "أطمن ياسولوم ماتقلقلش عليَّا أنا بقيت كويس وبطلت عياط وبدعيلك من قلب قلبي ياعشرة العمر ياغالي، نومة هنية في الجنة ونعيمها ياسليمان بإذن الرحمن الرحيم".

الفنان سليمان عيد من مواليد يوم 17 أكتوبر، عام 1968، وبدأ مشواره الفنى فى نهاية الثمانينيات، وهو من مواليد حى الكيت كات بمحافظة الجيزة.

وبدأ سليمان عيد حياته الفنية فى أواخر ثمانينات القرن العشرين، وكان دوره فى فيلم الإرهاب والكباب، مع الزعيم عادل إمام عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.

بعدها اشترك سليمان عيد، فى أفلام طيور الظلام، والنوم فى العسل، وهمام فى أمستردام، والعديد من المسلسلات التليفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تليفزيونية.



منشور صلاح عبدالله عن صديق عمره سليمان عيد



كريم محمود عبد العزيز يساند صلاح عبد الله



انهيار صلاح عبد الله في جنازة سليمان عيد