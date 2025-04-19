بعد الحديث عن خطوبتها من حسام حبيب.. سارة عوادين تطل بفستان الزفاف

ميرنا وليد - بيروت - أطلت البلوغر الأردنية سارة عوادين على الجمهور بفستان عروس أبيض، بجلسة تصوير خاصة.



وشاركت الجمهور مقطع فيديو للقطات لها بفستان الزفاف، على وقع أنغام زفة "سمو بسم الله" للفنان السعودي عبد المجيد عبدالله.

وكانت سارة عوادين قد تحدث عن الأخبار التي انتشرت حول علاقتها بالفنان المصري حسام حبيب، مؤكدة أن هذا الأمر سبب لها مشكلة كبيرة.

وقالت سارة عوادين: "أنا كنت مترددة أظهر لكن لما شفت الموضوع زاد عن حده قلت لازم أرد، أنا انصدمت من الموضوع صحيت لقيت نفسي في كل مكان وأهلي بيبعتولي إني تريند، أنا حابه إني أطلع تريند بس مش بالطريقة دي. كنت في أمستردام كان عندي شغل هناك ولقيت حسام حبيب نفسه بيبعتلي، حصل ضجة كبيرة سببت أذى نفسي ليا ولأهالي، مينفعش اللي حصل ينزلوا صوري في كل مكان ومفيش شيء رسمي، أهلي بقى بيجيلهم مكالمات مزعجة وناس بتبارك وأهلي انزعجوا جدا. عملنا لبعض انفولو بناء على طلب من أهلي وأنا بحترمهم مهما كان وإحنا في الأردن لينا عاداتنا وتقاليدنا".

وعن بدء علاقتها بـ حسام حبيب، قالت سارة: "عرفت حسام حبيب من 3 سنين كنت في الساحل الشمالي واتعرفت عليه عن طريق أصدقاء مشتركين كان موضوع شغل في البداية بس بعدها تحول لصداقة وفي الوقت دا كان منفصل عن شيرين عبد الوهاب، من بعد انفصالهم بقينا بنتكلم، وأنا معرفش أي حاجة عن علاقته بشيرين دا شيء خاص بيهم وأنا بحبها وبوجه لها تحية. كل شيء بإيد ربنا وكل شيء قسمة ونصيب ومش عارفة فين نصيبي في الآخر بس إحنا أصدقاء، الصورة اللي موجودة عن حسام حبيب في مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تخلي أهلي يرفضوه ، كان في تعليقات سلبية وبيقولوا عني إني الضحية الجديدة وبكرا هتودعي شعرك".