شقيقة رامي سامو تخطف الأنظار في حفل زواجه من نارين بيوتي

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد من حفل زفاف اليوتيوبر السورية نارين بيوتي من رجل الأعمال رامي سامو، الذي لا يزال يتصدر الترند حتى الآن.



وقد ظهرت عائلة رامي المؤلفة من والدتها وشقيقه وشقيقته مع زوجها وولدهما، بأول ظهور لها معهم، وقد خطفت الأنظار بأناقتها.

وتحدثت نارين بيوتي عن فارق العمر بينها وبين زوجها رجل الأعمال السوري رامي سامو، قائلة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "بيني وبين رامي يوم و 14 سنة سوبر كيوت يوم عرس راحة يوم عيد ميلادي راحة يوم عيد ميلاد رامي كله ورا بعض".