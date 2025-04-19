ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني الجمهور مقطع فيديو برفقة اليوتيوبر السورية نارين بيوتي وزوجها رجل الأعمال السوري رامي سامو كاشفاً عن أحدث أعماله "الحق علينا" والمقرر أن يكون من بطولتهما.

وعلق عاصي الحلاني على المنشور قائلاً: "هيك حضرنا لاول مرة كليب اغنية الحق علينا انا ونارين ورامي وهيك كانت ردة الفعل انتظورنا غداً الساعة 5:00 حتى تسمعوا الاغنية كاملة على جميع المنصات الفنية الحق علينا عاصي الحلاني assielhallani".

وكانت نارين بيوتي وزوجها رجل الاعمال رامي سامو قد فاجآ والدتها وشقيقاتها بلقاء مع الفنان اللبناني عاصي الحلاني وذلك بعدما أظهرن مدى محبتهن له خلال حفل الزفاف. وكان عاصي قد فاجأ العروس بالاتفاق مع زوجها خلال سهرة زفافهما وغنى لهما بقاة من اجمل الاغنيات الا ان المفاجأة لم تكن فقط للعروس بل تفاجأ الحضور وخصوصا عائلة نارين اذ تصدرت ردات فعلهن الترند.

كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني يحضر مفاجأة ضخمة للجمهور.. وهذان نجما العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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