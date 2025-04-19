شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح السعدني وعادل إمام.. علاقة صداقة قوية انطلقت من المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علاقة صداقة قوية جمعت بين النجم الراحل صلاح السعدني الذي نحيي اليوم الذكرى الأولى لوفاته وبين الفنان الكبير عادل إمام، فبجانب عشقهما الكبير للفن والتمثيل كان زميلين في كلية الزراعة، كما أن الزعيم كان المشجع الأول للسعدني ليخوض المجال الفني.

وفي أحد اللقاءات النادرة لصلاح السعدني مع مفيد فوزي، تحدث عن علاقته القوية بعادل إمام وأول لقاء جمعهما في كلية الزراعية، لافتًا إلى أنه عند حديثه عن صديق عمره لن يكون موضوعيًا أبدًا، بسبب قوة العلاقة بينهما، كما أنه لا يستطيع الفصل بين صداقتهما وبين كونه فنانًا.

وعن اول لقاء بينهما أشار أن عادل إمام لا يصلح لأي مهنة أخرى غير التمثيل، فهو يظن أنه ممثلا منذ الطفولة، وأنه من الأسباب الأساسية في دخوله مجال التمثيل هو عادل إمام.

وقال صلاح السعدني إنه حاول التمثيل أثناء تواجده في المدرسة الثانوية ولكنهم رفضوا انضمامه إلى الفريق بسبب ضعف جسمه وقتها، ووقت الجامعة قرأ إعلانا عن فريق التمثيل وأن المقابلة مع رئيس الفرقة عادل إمام، موضحا: "وقتها كانوا بيعملوا مسرحية عن رواية "ثورة الموتى"، وكان هناك منافسة قوية بينه وبين أحد الطلاب القدامى، ولكن عادل إمام أعطاني الدور ووقالي يا صلاح إنت اللي هتعمله ودا اليوم الوحيد اللي قلت ليه متشكر يا أستاذ عادل كنا لسه بنتعرف".

يذكر أن صلاح السعدنى من مواليد 23 أكتوبر 1943 بمحافظة المنوفية، قدم خلال حياته الفنية أكثر من 200 عملا فنيا سواء دراما أو تليفزيون أو مسرح، بدات تلمع نجوميته أكثر بعد تقديمه مسلسل "ليالى الحلمية" وجسد فى أجزائها الـ5 شخصية "سليمان غانم" كما شارك بمسلسلات أخرى منها أرابيسك، الباطنية، القاصرات، الناس في كفر عسكر، عدى النهار، رجل في زمن العولمة، حلم الجنوبي، وغيرها.

وفى السينما شارك فى عدد من الأفلام المهمة منها "مهمة صعبة جدا، الرصاصة لا تزال فى جيبى، صراع الأحفاد كما شارك في فيلمى "الأرض، أغنية على الممر" وتم اختيارهما ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية، آخر الأدوار التى قدمها "عبد القادر" فى مسلسل القاصرات عام 2013.