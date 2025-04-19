شكرا لقرائتكم خبر عن من "الناظر" للسوشيال ميديا.. حكاية صداقة بين كريم محمود عبد العزيز وسليمان عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان كريم محمود عبد العزيز حالة من الحزن والذهول بعد وفاة الفنان سليمان عيد، الذي جمعته به صداقة متينة استمرت لسنوات طويلة، على المستويين الإنساني والفني.



كريم عبد العزيز وسليمان عيد

وتحولت صداقتهما إلى مشهد مألوف لدى الجمهور، عبر عدد من الفيديوهات الطريفة التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، كان أبرزها المقطع الشهير: "مالك يا صاحبي احكيلي.. سيبني في حالي يا زميلي"، الذي لاقى تفاعلًا واسعًا لما فيه من تلقائية وخفة ظل، وأصبح علامة مميزة في ذاكرة محبي الثنائي.



كريم عبد العزيز وسليمان عيد

علاقة الثنائي لم تكن مجرد صداقة عابرة، بل تعود إلى سنوات الطفولة، حين كان كريم يرافق والده، النجم الراحل محمود عبد العزيز، خلال تصوير فيلم "الناظر" الذي شارك فيه سليمان عيد، وهو ما أشار إليه عيد في لقاء سابق مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة".



كريم عبد العزيز وسليمان عيد

من جانبه، وصف كريم علاقته بسليمان بأنها كانت "رابطة غير تقليدية"، مبنية على المودة والاحترام، وقد أثمرت عن أعمال فنية أضحكت الجمهور ولامست قلوبهم.



كريم محمود وسليمان عيد

وشهدت السنوات الأخيرة تعاونًا فنيًا متكررًا بينهما في أعمال مثل "رجالة البيت"، و*"البيت بيتي"، و"موسى"*، ليظل الإرث الفني والإنساني لهذه الصداقة حاضرًا في وجدان الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال الفنان سليمان عيد، فيلم فار بـ 7 ترواح والذي يعرض في السينمات حاليا، ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية وتضم في قائمة أبطاله اكثر من 22 نجما ونجمة، منهم: أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندي موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوى، طاهر أبو ليله، مصطفي عنبه، دنيا جمعه والفيلم قصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا واخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدى.