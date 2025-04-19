شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد صام الـ6 من شوال ومات.. أوس أوس يكشف تفاصيل آخر يوم للفنان الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمة كبيرة وحزن شديد يمر به الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، وذلك بعد وفاة أحد أقرب أصدقائه ممثلاً في الفنان سليمان عيد أمس، خاصة أنه كان معه قبل وفاته بساعات في الخليج 365 لرحيله المفاجئ.

أوس أوس أكد في تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه فور علمه بالخبر لم يصدق خاصة أنه كان معه قبلها بساعات وأخبره أنه انتهي من صيام الـ 6 أيام البيض من شهر شوال، كما طالبه بأن يصلي معه الجمعة في اليوم التالي.

وقال أوس أوس عن ذلك: "أول مرة يقولي نصلي سوا، وأما روحت الجنازة شعرت أنه كان مدى الميعاد لمصر كلها تودعه، وكأنه كان بيطلب مني أودعه، الراجل ده طيب جدًا وعمره ما زعل أي بني آدم، لدرجة إنه ما كانش بينام إلا أما يصالح اللى مزعله".

جدير بالذكر أن الفنان سليمان عيد واحد من أبرز نجوم الكوميديا فى مصر، حيث امتدت مسيرته لعقود طويلة تميز خلالها بأدواره المتنوعة سواء فى السينما أو الدراما أو المسرح، بدأ حياته الفنية فى أواخر ثمانينات القرن العشرين، وكان دوره فى فيلم الإرهاب والكباب، مع الزعيم عادل إمام عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.

بعدها اشترك سليمان عيد، فى أفلام طيور الظلام، والنوم فى العسل، وهمام فى أمستردام، والعديد من المسلسلات التليفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تليفزيونية، هذا ويقام عزاءه الليلة بعدما تم تشييع جثمانه أمس.