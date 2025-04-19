شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم سيكو سيكو يحصد أمس 4.4 مليون جنيه متصدرًا قائمة الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، وطه دسوقي أمس الجمعة إيرادات بلغت 4 ملايين و413 ألفًا و990 جنيهًا، متصدرًا قائمة الإيرادات اليومية.

فيلم سيكو سيكو تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شابين يعمل أحدهما فى شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما فى مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

يذكر أن طه دسوقى شارك مؤخرا فى ماراثون دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل ولاد الشمس، والذى شاركه بطولته أحمد مالك، ومحمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادى عبد السلام، وإنتاج شركة فيلم سكوير للمنتج أحمد بدوى.

