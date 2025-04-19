شقيقه إيناس النجار تتذكرها بكلمات مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 01:27 مساءً - نشرت سوار النجار عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام صورة جديدة جمعتها بشقيقتها الراحلة إيناس النجار.

رسالة مؤثرة من شقيقة إيناس النجار

وجهترسالة لشقيقتها عبَّرت من خلالها عن حزنها على رحيلها وقالت: "طيب انتي رحتي مكان جميل عند ربنا أنا بقى هكمل حياتي ازاي من غيرك؟ ازاي يا روحي ازاي يا بنتي يا صحبتي يا توأمي ازاي انتي كنتي محور حياتي كله أنا اللي كنت بعمل كل تفصيلة في حياتك وفي يومك أنا ماكنتش بحب نفسي قد ما بحبك وانتي كنتي بتحبيني وبتحبي ماما ولانا اكثر من نفسك طيب ازاي ؟".

وتابعت قائلة: "ازاي اكمل من غيرك ازاي مش موجودة معانا طيب نعمل ايه بندعي بالصبر وبنصلي وبنتوسل من ربنا انه يصبّرنا بس ازاي هنصبر ازاي مين هيكون احن منك غير ربنا علينا يا حنينة يا طيبة يا ملاكي دنيتي خلصت من غير توأم روحي يارب استغفر الله العظيم يارب".

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ويُشار إلى أن إيناس النجار رحلت عن عالمنا في مارس الماضي، وذلك بعدما دخلت في غيبوبة تامة بسبب إصابتها بتسمم الدم نتيجةً لانفجار المرارة، ووضعت على أجهزة التنفس لإنقاذها، ولكنها لم تستجب للعلاج وتدهورت حالتها الصحية

آخر أعمال إيناس النجار الدرامية

يُذكر أن الفنانةتواجدت في الموسم الدرامي الرمضاني للعام 2025 من خلال مسلسل " الحلانجي" والذي دارت أحداثه حول نجار يمارس أعمال نصب واحتيال لصالح مجموعة من الأشخاص يقومون بأعمال غير قانونية، ثم يقع ضحية لمؤامرة ويدخل على إثرها السجن، وعندما يخرج منه يحاول بناء حياته من جديد ويعقد تحالفات جديدة، ويخطط للانتقام ممن ظلموه

وشارك في بطولة المسلسل كل من محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، دانا حلبي، عمرو رجب، محمد لطفي، وغيرهم من الفنانين.

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