مي كساب تدافع عن ريهام عبد الغفور

ميرنا وليد - بيروت - دافعت الممثلة المصرية مي كساب عن زميلتها ريهام عبد الغفور التي تعرضت للتنمر على ملامحها حيث اعتبر البعض على مواقع التواصل الإجتماعي أن معالم كبرها في السن ظهرت، وردت ريهام على الأمر حيث قالت من خلال صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"ممكن تتناقشوا في موضوع أنني كبرت وعجَّزت، وشكلي بقى عنده 70 سنة في حتة غير صفحتي، عشان أولادي بيتأذّوا لما يشوفوا أن أمهم يتم التنمر عليها عشان حاجة مش في إيدها".



مي كساب كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"ما تحترموا نفسكم بقى وتتربوا وتتعلموا الدين والأخلاق صح.. أنا تعبت والله من القرف ده".