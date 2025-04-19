بكلمات تبكي القلوب أحمد السقا يودع سليمان عيد

ميرنا وليد - بيروت - بكلمات مبكية ودع الممثل المصري أحمد السقا صديقه الممثل المصري سليمان عيد، حيث نشر صورة لهما سوياً وكتب :"الله يرحمك يا شقيق عمرى ياصاحب الفضل عليا متوجعتش زى ما اتوجعت النهاردة على خبر فراقك لحد دلوقتى مش عارف اصدق من الصدمة ! مش عارف أتخيل.

. بجد مش هشوفك تانى ؟"

توفي الممثل المصري سليمان عيد يوم أمس بسبب أزمة صحية مفاجئة، وأعلن نجله عن الأمر.

وكتب عبده سليمان عيد عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"إنا لله وإنا اليه راجعون أبويا في ذمة الله".