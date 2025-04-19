في سبت النور .. ورد الخال توجه هذه الرسالة

ميرنا وليد - بيروت - اليوم في سبت النور ، وجهت الممثلة اللبنانية ورد الخال رسالة حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"صباح النور … سبت النور .

.!الله ينوّر العقول والقلوب ..«أنا نور العالم من يتبعني لا يمشِ في الظلام بل يكون له نور الحياة»."

وكانت قد تحدثت الخال عن الطفولة، مشيرة إلى أن الأطفال باتوا يعانون اليوم بشكل كبير، طالبة من الأهالي الغير قادرين على إعطاء أقل الحقوق لأطفالهم عدم الإنجاب موجهة كلامها لكل بلدان العالم ، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت الخال قائلة :"إذا قادرين تجيبوا ولاد ومش قادرين تأمنولهن حياة ، وكريمة ، ما تجيبوا، الكلام موجّه لكل بلدان هالارض وبكل اللغات.

ارحموا الطفولة كرمال الله".



