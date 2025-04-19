بوراك تشيليك بخبر سار للجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أعلن النجم التركي بوراك تشيليك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي أن طفله الأول من زوجته ايجه بايراك سيكون ذكرا، الا انه لم يُفصح عن الإسم الذي سيطلقه عليه، وقد وجّه عدد من الجمهور التهاني له،

الجدير ذكره ان بوراك تشيليك لاقى شهرة كبيرة في تركيا والعالم العربي، فقد شارك في عدة أعمال تمثيلية نذكر أجمل منك، العهد، والمؤسس عثمان الذي قدّم فيه شخصية "جوكتوغ ألب"، الا انه لغاية الآن لم يلاقي نجومية بوراك أوزجيفيت وكرم بورسين وجان يامان.

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