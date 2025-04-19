باسل خياط يتحدث عن كواليس مشهد صعب من "آسر"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل السوري باسل خياط عن كواليس أصعب مشهد لشخصيته "مجد" في مسلسل "آسر"، وهو لحظة إزالة "الشاش الطبي" بعد العمليات التي أجراها كي يرى وجهه لأول مرة، مضيفا: "كانت لحظة جميلة ومضحكة، لأن بيني وبين حالي أعرف هذا الوجه، لكن عليّ عدم إظهار ذلك".



يشارك في المسلسل مجموعة من الممثلين البارزين، منهم باسل خياط في دور "آسر"، عباس النوري (الخال رستم)، سامر المصري (عزت)، باميلا الكيك (حياة)، خالد القيش (راغب)، نادين خوري (مريم، والدة مجد)، إيهاب شعبان (جابر)، زينة مكي (ناي، شقيقة حياة)، زهير عبد الكريم (أمين، والد مجد)، لجين إسماعيل (مجد)، مجدي مشموشي (غازي والد حياة)، سلطان ديب (فيصل، سائق آسر)، ريم خوري (لارا، مساعدة آسر)، ورد عجيب (رامي شقيق مجد)، كارمن لبس، طلال مارديني وآخرين.