هكذا كافأ موقع يوتيوب التّركيّ بوراك أوزجيفيت

لم يقتصر نجاح المسلسل التّركيّ “المؤسّس عثمان” بطولة الممثّل التّركيّ، بوراك أوزجيفيت، على الشّاشة فقط، بل تعدّاها إلى الوسائل الافتراضيّة إذ إنّ قناة العمل على يوتيوب تُعد الأكبر بعدد مشتركيها من بين قنوات كلّ المسلسلات التّركيّة.
في هذا السّياق، تخطّت قناة “المؤسّس عثمان” حاجز العشرة ملايين مشترك على موقع يوتيوب الّذي كافأ شركة الإنتاج بمنحها الدّرع الماسي وبذلك تصبح أوّل قناة لمسلسل تركيّ تحقّق هذا الرّقم وتتصدّر جميع قنوات المسلسلات.
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الجدير بالذّكر أنّ بوراك أوزجيفيت، يحقّق نجاحًا كبيرًا في بطولة الموسم السّادس من مسلسل “المؤسّس عثمان”، هذا بالإضافة إلى نسبة المشاهدة المرتفعة أسبوعيًّا. وهذا ما يضعه ضمن قائمة أفضل خمسة مسلسلات تركيّة.
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