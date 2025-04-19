ريم سامي وزوجها يرحبّان بطفلهما الأول… هذا جنسه واسمه

أعلن والد المخرج المصريّ محمّد سامي عبر “فيسبوك” عن ولادة حفيده الأوّل من ابنته الممثّلة ريم سامي، من زوجها رجل الأعمال محمّد المغازي.

بهذه المناسبة، كتب الدّكتور سامي عبد العزيز :”الحمد لله الّذي بنعمته تتِمّ الصالحات، اللهمّ لك الحمد حمدًا كثيرًا مباركًا كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحفيد سيف محمّد المغازي، ابن أمّ أبيها ريم”.

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نذكر أنّ ريم سامي احتفلت في مايو ٢٠٢٤، الفائت بزفافها إلى رجل الأعمال محمّد المغازي، بحضور شقيقها محمّد سامي وزوجته الممثّلة مي عمر، في حفل ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفنّ.