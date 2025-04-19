أعلن والد المخرج المصريّ محمّد سامي عبر “فيسبوك” عن ولادة حفيده الأوّل من ابنته الممثّلة ريم سامي، من زوجها رجل الأعمال محمّد المغازي.
بهذه المناسبة، كتب الدّكتور سامي عبد العزيز :”الحمد لله الّذي بنعمته تتِمّ الصالحات، اللهمّ لك الحمد حمدًا كثيرًا مباركًا كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحفيد سيف محمّد المغازي، ابن أمّ أبيها ريم”.
تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا
نذكر أنّ ريم سامي احتفلت في مايو ٢٠٢٤، الفائت بزفافها إلى رجل الأعمال محمّد المغازي، بحضور شقيقها محمّد سامي وزوجته الممثّلة مي عمر، في حفل ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفنّ.
كانت هذه تفاصيل خبر ريم سامي وزوجها يرحبّان بطفلهما الأول… هذا جنسه واسمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.