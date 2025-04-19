منع عرض المسلسل التّركيّ “حلم أشرف”… والسّبب؟

شكّل خبر عدم عرض المسلسل التّركيّ “حلم أشرف” على قناته الرّسميّة عبر موقع يوتيوب صدمة لجمهور العمل وذلك بعدما تمّ الكشف أنّ الحلقة الرّابعة منه ستكون الأخيرة الّتي تعرض على القناة الرّسميّة للمسلسل عبر موقع يوتيوب وابتداءً من الحلقة الخامسة سيتسنّى للجمهور مشاهدة الحلقات فقط على منصّة “أمازون برايم” الّتي اشترت حقوق عرضه.

وكانت الحلقات الثّلاث الأولى الّتي تمّ نشرها على قناة “حلم أشرف” عبر موقع يوتيوب حقّقت أكثر من عشرين مليون مشاهدة في نجاح كبير يُسجّل للعمل الّذي هو من كتابة أدهم أوزيشيك وإخراج أولوتش بايرقدار.

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تدور قصّته حول الشّاب أشرف، الّذي أصبح عضوًا قويًّا في المافيا أثناء بحثه لسنوات عن الفتاة الّتي أسماها “رؤيا”. يقع في حبّ “نيسان” دون أن يعلّم أنّها هي رؤيا الّتي يبحث عنها ومخبرة للشّرطة، ممّا يجرّه إلى صراع بين الحبّ والخيانة والسّلطة. العمل من بطولة شاتاي أولوسوي، ديميت أوزديمير، نجيب ميميلي وباقة من الممثّلين.