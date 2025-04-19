غادة عبد الرازق تكشف عن سبب رفضها حضور المهرجانات السينمائية

كشفت الفنان غادة عبد الرازق عن سبب رفضها حضور المهرجانات السينمائية خلال الفترة الماضية، إضافة الى عودتها للسينما خلال العام الجاري.

قالت غادة في تصريحات إعلامية: "أنا بحب أروح المهرجانات وكل حاجة، لكن لو مفيش مهرجان كرّمني فيه بعد كل السنين دي، يبقى أفضل ما أروحش. مش معقول أروح مهرجان من غير ما يكون ليّ تكريم بعد مشوار طويل".

وعن مفاجآت عودتها للسينما، أكدت أنها ستشارك في فيلمين خلال الفترة المقبلة، الأول سيكون من بطولتها المشتركة مع نجم كبير، بينما الفيلم الثاني سيكون بطولة جماعية لعدد من النجوم.

وأضافت: "الفيلمين دول مهمين ليّ جداً، واحد فيهم هكون بطولته المشتركة مع نجم كبير، والتاني سيكون بطولة جماعية مع نجوم مختلفين، وأتوقع أنهم هيكونوا مفاجأة لجمهوري."

وعن حالتها النفسية، صرحت غادة قائلة: "لما بكتئب وأتضايق، بحاول أخرج من الحالة دي بأبسط الطرق. يمكن العمل والمشاريع الجديدة هما اللي بيخلوها تهون شويّة، لكن مش دايمًا سهل التكيف مع الحزن".

قد يهمك أيضــــــــــــــا