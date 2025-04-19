مي كساب تعود لاستكمال تصوير مسلسل "نون النسوة"

الفنانة مي كساب تعود خلال الأسبوع الجاري لاستكمال تصوير مسلسل "نون النسوة" الذي كان من المفترض أن تخوض به سباق الدراما الرمضاني الماضي، غير أن الشركة المنتجة أخذت قرار تأجيل عرضه الى موسم الصيف.

كانت مي قد صورت أكثر من نصف مشاهدها في المسلسل وأعلنت عبر حساباتها عن خوضها دراما رمضان به إلا أنها فوجئت بصناع العمل يعلنون خروجه من السباق.

وكشفت مي وقتها أسباب التأجيل؛ عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" حيث كتبت قائلة: "بقالي 3 سنين بعمل أدوار مهمة في مسيرتي الفنية، كنت محظوظة جدًا بالأدوار مع كل الزملاء الكبار والمخرجين المهمين واللي اتعلمت منهم كتير".

تابعت: "كان نفسي أكون معاكم بعد غياب بأول بطولة بعد غياب سنوات عن البطولة بعمل يليق بيكم، ولكن نظرًا لضيق الوقت تم تأجيل مسلسلي نون النسوة لبعد رمضان، وهاكتفي بظهوري كضيفة شرف في مسلسل "المداح" سعيدة جدًا بتجربتي معاهم، مخرج محترم شاطر وموهوب الأستاذ أحمد سمير فرج، والأخ صديق الكفاح حمادة هلال، وإن شاء الله تتبسطوا معانا السنة دي".

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