رامز جلال يبدأ تصوير “بيج رامي”.. وهذه قائمة أبطاله الكاملة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقر الفنان رامز جلال على اسم “بيج رامي” لفيلمه السينمائي الجديد، الذي بدأ تصويره مؤخراً تمهيداً لطرحه ضمن موسم صيف 2025، ليعود به إلى المنافسة السينمائية بعد غياب دام أكثر من عام، حيث كان آخر ظهور له على الشاشة الكبيرة من خلال فيلم “أخي فوق الشجرة” الذي عُرض في يناير 2023.

أبطال الفيلم وتفاصيل الإنتاج

يشارك في بطولة “بيج رامي” إلى جانب رامز جلال عدد من النجوم، من بينهم محمد عبد الرحمن “توتا”، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربي، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبري.

ويُعد هذا الفيلم التعاون السينمائي الثاني بين رامز جلال ومحمد عبد الرحمن، بعد نجاحهما معاً في فيلم “سبع البرمبة” عام 2019. كما يشهد “بيج رامي” ابتعاد رامز عن كاتبه المفضل لؤي السيد، الذي شاركه في أغلب أعماله السابقة.

رامز جلال على الشاشة في رمضان 2025

إلى جانب عمله السينمائي، واصل رامز جلال حضوره السنوي عبر برامج المقالب، حيث قدم خلال موسم رمضان 2025 برنامج “رامز إيلون ماسك”، الذي استضاف فيه عدداً من النجوم أبرزهم: أحمد العوضي، زينة، أحمد فهمي، ريم مصطفى، محمد رجب، حسام حبيب، وبسمة بوسيل، مستعيناً بفكرة خداع ضيوفه بمسابقة وهمية يشارك بها كل من نوال الزغبي ومحمد نور.

بهذا الفيلم، يفتح رامز جلال فصلاً جديداً في مسيرته السينمائية، وسط توقعات بأن يحقق “بيج رامي” حضوراً لافتاً في شباك التذاكر خلال صيف 2025.