وفاة مأساوية في موقع “عائلة شاكر باشا” إثر حريق جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فُجعت أسرة مسلسل “عائلة شاكر باشا” بوفاة مدير الإنتاج سركان سوكيان إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة، عقب اندلاع حريق في موقع تصوير العمل التركي الدرامي.

وأعلنت الصحافية بيرسن ألتونتاش عبر حسابها على “إنستغرام” تفاصيل الحادث المؤلم، قائلة: “فقدنا زميلنا ومدير الإنتاج تاكي. تعازينا الحارة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الجنازة لاحقاً”. وأشارت إلى أن الحريق اندلع في غرفة بالطابق العلوي من القصر الذي يُصوَّر فيه المسلسل، في حي نظام بمدينة إسطنبول.

وأوضحت أن سوكيان، المعروف بلقب “تاكي”، شارك في إخماد الحريق مستخدماً مطفأة حريق، لكنه سقط أرضاً فجأة، ونُقل إلى المستشفى فوراً، حيث تبيّن أنه يعاني من مشاكل في القلب. وعلى الرغم من جميع محاولات الإنقاذ، فارق الحياة.

وفي منشور لاحق، كشفت ألتونتاش عن وفاة شخص آخر كان مسؤولاً عن البناء، وسط استمرار التحقيقات في أسباب الحريق الذي وُصف بأنه “ليس كبيراً من حيث الحجم، لكن عواقبه كانت مأساوية”.

وأكدت الصحافية أن طاقم العمل والممثلين انفجروا في البكاء أثناء عودتهم إلى منازلهم، بعد إلغاء التصوير وتوقف العمل مؤقتاً عند الحلقة 16.

ويُذكر أن مسلسل “عائلة شاكر باشا” تعرض لسلسلة من الأزمات منذ بدء تصويره، من بينها حريق كبير دمّر قصر شاكر باشا بالكامل في يناير 2024، إضافة إلى تغريم فريق العمل عدة مرات من قبل هيئة الرقابة وهيئة الإذاعة والتلفزيون، بسبب مشاهد اعتُبرت غير مناسبة. كما تم توقيف بطل العمل، الممثل جيم يغيت أوزوم أوغلو، إثر مشاركته في تظاهرات ضد الحكومة التركية.

المسلسل من تأليف هاندا ألتايلي وإخراج بهادير كاراتاس، ويضم نخبة من النجوم منهم وحيدة جُردُم، فرات تانش، مريم أوزرلي، جيم يغيت أوزوم أوغلو، نيلسو بيرفين أكتاش، ودينيس كابيزا.