زينة تواصل نشاطها السينمائي: “الشيطان شاطر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انطلقت اليوم، الأربعاء 16 إبريل، أولى مشاهد تصوير فيلم “الشيطان شاطر”، الذي يجمع النجمة زينة بالفنان أحمد عيد، في عمل ينتمي إلى فئة اللايت كوميدي. وشاركت زينة لحظات انطلاق التصوير بصورة من كلاكيت الفيلم جمعتها ببطل العمل، لتعلن رسمياً بدء هذا التعاون الجديد.

ويأتي “الشيطان شاطر” من تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أيمن يوسف، الذي يتعاون مع زينة لأول مرة، في حين يجدد تعاونه مع أحمد عيد بعد فيلم “ياباني أصلي” الذي طُرح عام 2017 وحقق حينها نجاحاً جماهيرياً واسعاً.

زينة، التي تعيش حالة من النشاط الفني في عام 2025، كانت قد افتتحت العام بطرح فيلم “الدشاش” مع محمد سعد، وهو التعاون الأول بينهما منذ فيلم “بوشكاش” عام 2008. الفيلم شارك في بطولته باسم سمرة ونسرين طافش ونسرين أمين، وأخرجه سامح عبد العزيز.

كما تنتظر زينة عرض فيلمها الجديد “بنات الباشا”، الذي انتهت من تصويره مؤخراً، وهو عمل مأخوذ عن رواية للكاتبة نورا ناجي، ويشاركها بطولته ناهد السباعي، صابرين، وأحمد مجدي، ويتناول الفيلم قضايا المرأة من خلال معالجة اجتماعية، من إخراج ماندو العدل.

بهذه المشاركات المتتالية، تؤكد زينة مكانتها كواحدة من أبرز النجمات حضوراً في السينما المصرية خلال الفترة الحالية.