انطلاق مهرجان أفلام السعودية: 67 فيلماً وتكريم إبراهيم الحساوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انطلقت يوم الخميس فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان أفلام السعودية، في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بمدينة الظهران، بمشاركة 67 فيلماً من إنتاجات محلية متنوعة.

شهد حفل الافتتاح تكريم الممثل السعودي إبراهيم الحساوي، الذي عبّر في كلمته عن امتنانه قائلاً: “من يستحق التكريم هم صناع الأفلام، هذا التكريم يشاركونني فيه لأنهم منحوني فرصة المشاركة في أفلامهم”.

المهرجان الذي تنظمه جمعية السينما السعودية بدعم من هيئة الأفلام، يستمر حتى 23 أبريل، ويتخذ من “سينما الهوية” محوراً رئيسياً لفعالياته هذا العام، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وقالت هناء العمير، رئيسة جمعية السينما السعودية، إن الدورة الحالية تأتي في ظل “نمو لافت يشهده الإنتاج السينمائي السعودي”، مؤكدة أن الأفلام السعودية لم تعد نادرة الظهور، بل باتت تزاحم بعضها في صالات العرض.

وأضافت العمير: “اخترنا أن يكون محور المهرجان هذا العام حول سؤال مركزي: هل بدأت ملامح هوية أفلامنا تتشكّل؟ أم أننا لا نزال في مرحلة التلقي؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف ننتقل إلى موقع التأثير في المشهد السينمائي؟”.

كما يسلّط المهرجان الضوء على السينما اليابانية، بوصفها “ذات أثر عميق في السينما العالمية بما تحمله من مدارس وتجارب فنية وتاريخ عريق”، بحسب العمير.