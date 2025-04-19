كيت ميدلتون في فيلم مؤثر: رسالة أمل قبل إعلان إصابتها بالسرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مبادرة إنسانية مميزة، شاركت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، في فيلم قصير صدر حديثاً، يسلّط الضوء على أهمية الطبيعة في دعم الصحة النفسية والرفاهية، وذلك بالتعاون مع جمعية الكشافة البريطانية. وقد تم تصوير الفيلم في منطقة البحيرة الخلابة قبل إعلان إصابتها بالسرطان، ما منح العمل صدى عاطفياً عميقاً.

ويُظهر الفيلم الأميرة إلى جانب رئيس الكشافة دواين فيلدز وعدد من شباب الكشافة، وهم يستمتعون بجمال الطبيعة، بينما تتحدث كيت عن دور الطبيعة في منح الشعور بالسلام والتواصل وسط ضغوط الحياة.

وأكدت كيت، التي تتولى أيضاً رئاسة الكشافة بالمشاركة، أن قضاء الوقت في الهواء الطلق كان دائماً مصدر راحة لها ولعائلتها، لا سيما خلال الفترات الصعبة، وهو ما عبّرت عنه سابقاً في رسالتها بعيد الأم، مشيرة إلى الطبيعة كـ”ملاذ” في عام مليء بالتحديات.

ويتماشى الفيلم مع التزامها الطويل الأمد بدعم الرفاهية من خلال الطبيعة، ويعكس قناعتها بأن البيئة الطبيعية تعزز التعاطف والمرونة والصحة النفسية.

ورغم أن الفيلم لا يتطرّق مباشرة إلى حالتها الصحية، إلا أن رسالته تكتسب أهمية خاصة في ظل رحلة تعافيها، حيث رأى كثيرون في ظهوره دعوة ملهمة لاحتضان الطبيعة كوسيلة للشفاء والصمود.