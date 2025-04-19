أفراد ملكيون يتشاركون نفس يوم الميلاد.. تعرفوا إليهم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 10:19 صباحاً - على مدار الـ12 شهراً سنوياً، يوجد لكل عائلة ملكية تاريخ مميز يشهد على ميلاد أحد أفرادها، وتتقسم هذه التواريخ على مدار العام وقليلاً ما تجمع الصدفة أن يشترك فردان أو أكثر في نفس اليوم. ولأن هذه الصدفة توجد داخل القصور الملكية، فقد جمعنا لكم في هذا الموضوع أسماء ملكية تحتفل بيوم ميلادها مع آخرين.

الملك عبدالله الثاني ونجله الأمير هاشم

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يحتفل كلٌ من الملك عبدالله الثاني ملك الأردن ونجله الأمير هاشم بيوم ميلادهما في نفس اليوم 30 يناير.

الملك عبدالله الثاني

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الملك عبدالله الثاني هو الابن الأكبر للملك الراحل الحسين بن طلال، والأميرة منى الحسين، وُلد في 30 يناير 1962، تحديداً في مدينة عمّان، له أربعة إخوة وستّ أخَوات. تولّى ولاية العهد بموجب إرادة ملكية سامية صدرت وفقاً للمادة 28 من الدستور الأردني، منذ يوم ولادته في 30 يناير عام 1962 حتى 1 أبريل 1965. ثم في 24 يناير عام 1999 صدرت الإرادة الملكية السامية بتعينه ولياً للعهد.

تولى الحكم خلفاً لوالده الراحل الملك الحسين بن طلال بعد وفاته في 7 فبراير عام 1999، بينما تم تنصيبه ملكاً يوم 9 يونيو.

الأمير هاشم

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وُلد الأمير هاشم في 30 يناير عام 2005. وهو أصغر أبناء الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، إذ يحتل الترتيب الرابع بين أشقائه ولي العهد الأمير الحسين، الأميرة إيمان، والأميرة سلمى. تخرج الأمير هاشم في مدرسة كينغز أكاديمي بمأدبا، بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة.

يوم 16 أبريل يجمع العديد من العائلات الملكية

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يشهد هذا اليوم ذكرى ميلاد الملكة الدنماركية مارغريت، دوق لوكسمبورغ الأكبر هنري ونجلها الأصغر الأمير سيباستيان، وأخيراً الأميرة البلجيكية إليونور.

الملكة مارغريت

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شهد يوم 16 أبريل يوم ميلاد الملكة مارغريت الـ85، وقد وثق الديوان الملكي الدنماركي هذه المناسبة بمشاركة صور جديدة للملكة التي وُلدت عام 1940، للملك فريدريك التاسع والملكة إنغريد. تولت الملكة مارغريت حكم البلاد من 14 يناير 1972 حتى تنحّت يوم 14 يناير عام 2024، ليتولى ابنها الأكبر الملك فريدريك الحكم، ويصبح ابنه الأكبر الأمير كريستيان هو ولي العهد.

الدوق الأكبر هنري

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احتفل الدوق الأكبر هنري، دوق لوكسمبورغ، بيوم ميلاده الـ70 يوم 16 أبريل، حيث وُلد عام 1955، وهو ابن الدوق الأكبر جان، دوق لوكسمبورغ، والدوقة الكبرى جوزفين شارلوت. بدأ حكمه في 7 أكتوبر عام 2000 عندما تنازل له والده عن العرش؛ وسيتنازل هنري عن العرش في 3 أكتوبر 2025 لابنه غيوم، لذا فهذا هو آخر يوم ميلاد له كحاكم.

الأمير سيباستيان

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مثل الملك عبدالله الثاني والأمير هاشم، يحتفل الأب الدوق الأكبر هنري مع نجله بيوم ميلادهما في نفس اليوم، حيث وُلد الأمير سيباستيان يوم 16 أبريل عام 1992، وقد أكمل هذا العام عامه الـ33، وهو يخدم حالياً في الجيش.

الأميرة إليونور

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هي أصغر أفراد العائلات المالكة التي تحتفل بيوم ميلادها في 16 أبريل، هي رابع أبناء للملك فيليب والملكة ماتيلد من بلجيكا، وقد بلغت من العمر 17 عاماً.

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ومن الجدير بالذكر أن والدها الملك فيليب احتفل بيوم ميلاده في اليوم السابق، حيث أكمل عامه الـ65 يوم 15 أبريل.

ميغان ماركل والملكة الأم

قبل دخولها العائلة المالكة البريطانية وتصبح أحد أعضائها بزواجها من الأمير هاري، اشتركت ميغان ماركل مع العائلة المالكة بحدث تاريخي، حيث يوافق يوم 4 أغسطس يوم ميلادها ويوم ميلاد الملكة الأم- والدة الملكة إليزابيث الثانية.

الملكة الأم

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ولدت الملكة إليزابيث الأم المعروفة باسم الملكة الأم يوم 4 أغسطس من عام 1900، وتزوجت الأمير ألبرت، دوق يورك عام 1923، رحبا بابنتهما الأولى- الملكة إليزابيث فيما بعد- عام 1926. تُوفيت في 30 مارس عام 2002 عن عمرٍ ناهز 101 عام.

ميغان ماركل

وُلدت ميغان ماركل يوم 4 أغسطس عام 1981 في مستشفى ويست بارك في كانوجا بارك، لوس أنجلوس، كاليفورنيا. تعرفت على الأمير هاري من قِبَل صديق مشترك وتم الزواج في مايو من عام 2018، وأنجبا ابنهما الأمير آرتشي في 6 مايو عام 2019، وابنتهما الأميرة ليليبت ديانا في 4 يونيو عام 2021.

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