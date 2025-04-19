كاتي بيري تشعر بالندم بعد رحلتها الفضائية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 10:19 صباحاً - على مدار الأيام القليلة الماضية، كان اسم كاتي بيري من بين أكثر الأسماء بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بعد أن اشتركت مع 5 نساء أخريات في رحلة فضائية يوم الإثنين 14 أبريل، وعُدنَ بعدها بسلام إلى كوكب الأرض بعد رحلة استغرقت 11 دقيقة.

انتقادات شديدة للرحلة الفضائية

View this post on Instagram A post shared by Daily Mail (@dailymail)

على الرغم من أن رحلة كاتي بيري للفضاء التي كانت مع جايل كينغ، لورين سانشيز- خطيبة جيف بيزوس- عالمة الصواريخ في ناسا عائشة بو، المنتجة السينمائية كيريان فلين، والناشطة أماندا نغوين، كانت رسالة تمكين للمرأة التي كانت تهدف في الأصل إلى إرسالها إلى ملايين البشر على الأرض، إلا أنها واجهت انتقادات شديدة بسبب تكلفتها الباهظة، تأثيرها البيئي المشكوك فيه، والتصرفات الغريبة والدرامية لطاقمها المكون من ست نساء بعد هبوطهن على الأرض.

وقد وصف مصدر مطلع لموقع Daily Mail الانتقادات بأنها غير متوقعة ومحبطة، وقال: "كاتي لا تندم على رحلتها إلى الفضاء. لقد غيّرت حياتها. ما تندم عليه هو تحويلها إلى مشهدٍ علني".

ومن بين المشاهد التي انتقدها الجمهور لـ بيري، كانت عندما خرجت من كبسولة بلو أوريجين، ثم توقفت فوراً ورفعت زهرة الأقحوان نحو السماء قبل أن تنزل من الكبسولة، راكعةً على ركبتيها تُقبِّل الأرض. وأقر المصدر بأن بيري تندم على تقبيل الأرض بعد الرحلة، وكذلك ترويجها لقائمة أغاني جولتها القادمة، بالإضافة لغنائها وهي معلقة مع انعدام الجاذبية.

وعن هذا المشهد تحدثت بيري قائلة إن الرحلة النسائية كانت تدور حول الحب والانتماء، وكانت تشعر بطاقة جماعية كامنة.

ولكن في النهاية، أفاد المصدر أن نجمة البوب تندم على مشاركة زهرة الأقحوان مع العالم، وتتمنى ألا يُعرض مقطع الفيديو من داخل الكبسولة على الإطلاق.

للمزيد من الأخبار: عودة كاتي بيري إلى الأرض بعد رحلة سريعة للفضاء

رحلة كاتي بيري للفضاء

https://www.instagram.com/p/DIXo5uspt7U/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIXo5uspt7U/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIXo5uspt7U/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت المغنية العالمية كاتي بيري اسمها في التاريخ كواحدة من بين ست نساء مسافرات على متن مركبة الفضاء بلو أوريجين التابعة لجيف بيزوس، والمكونة بالكامل من نساء، حيث شكلت هذه المهمة الفضائية الرائدة المرة الأولى منذ 60 عاماً التي تذهب فيها امرأة إلى الفضاء بدون رجل. وقد استغرقت الرحلة 11 دقيقة فقط، ووصلت إلى أقصى ارتفاع لها وهو 100 كيلومتر (62 ميلاً) فوق الأرض.

يمكنكِ الاطلاع على الرحلة السياحية إلى الفضاء حلم أصبح واقعاً مع بعض الشركات

وفي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، شاركت كاتي بيري، البالغة من العمر 40 عاماً، مقطع فيديو وهي داخل الكبسولة التي تدربت مع زميلاتها عليها، مرتدية بدلة الفضاء الزرقاء. وأشارت إلى كرسي وقالت: "ها أنا ذا" وأظهرت اسمها المكتوب على مسند الذراع. ثم انطلقت في الغناء وهي تتجول حول الكبسولة، وغنت: "هنا على متن نيو شيبرد"، وأضافت: "أعتقد أنني سأغني". سأغني قليلاً. سأغني في الفضاء"، ثم أشارت إلى بقية المقاعد لصديقاتها رائدات الفضاء، قائلة: "نحن طاقم الفضاء، وبالطبع كان لهذه المقولة معنى مختلف، لكنني أعتقد أنها المرة الأولى التي تحمل فيها هذه المقولة تورية. أؤمن بهذا! لن أقول إنني لا أصدق أنني هنا، لأنني أؤمن بأن تصديق الأحلام وقولها هو في الواقع الطريقة التي تُحقق بها الأحلام."

وعلقت كاتي على المنشور: "حلمت بالذهاب إلى الفضاء لمدة 15 عاماً، وغداً سيتحقق هذا الحلم"، وأضافت وهي تضع علامة على الآخرين الذين سيرافقونها في المهمة: "ينطلق طاقم رحلة الفضاء غداً في الساعة 7 صباحاً بتوقيت وسط الولايات المتحدة، وأنا أشعر بشرف كبير أن أكون إلى جانب 5 نساء رائعات وملهمات، حيث نصبح أول طاقم رحلة فضاء نسائي بالكامل على الإطلاق!".

قد ترغبين في معرفة تفاصيل حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز الأسطوري.. ما علاقة الأميرة ديانا؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».