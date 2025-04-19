روبي تشعل الأجواء الصيفية بإطلالة بحرية على الشاطئ

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ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة المصرية روبي، الأنظار بمجموعة صور نشرتها على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي، من عطلتها الصيفية على البحر.
وأطلت روبي في الصور بإطلالة صيفيو بحرية لفتت فيها الأنظار بأناقتها، إذ ارتدت فستان صيفي لامع باللون البرتقالي، جاء مكشوف الأكتاف وقصة فضفاضة من قماش خفيف يناسب الأجواء الحارة.
وبدت روبي في الصور طبيعية، مع خلفية البحر التي أضفت سحرا خاصا على الصور، ما جعلها تتصدر الترند فور نشرها.
ولاقت الصور تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين اعربوا عن إعجابهم بإطلالة روبي التي وصفوها بالبسيطة والأنيقة والتي تتماشى مع أجواء الصيف.
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