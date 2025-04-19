الأمير الحسين والأميرة رجوة يستمتعان برحلة ربيعية وبأجواء لافتة

ميرنا وليد - بيروت - وثق ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أجواء رحلته مع زوجته الأميرة رجوة، إلى موقع أم قيس الأسري، والذي يقع في شمالي المملكة الأردنية الهاشمية.



ونشر الأمير الحسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة من الصور البسيطة التي كشفت عن الأجواء التاريخية والرومانسية في رحلتهما.

وظهر الأمير الحسين في الصور برفقة الأميرة رجوة، وسط الأطلال القديمة، وهما يستمتعان بأجواء ربيع الشمال.

وأرفق الأمير الحسين الصور بتعليق اكتفى فيه بكتابة: "جولة في الموقع الأثري بأم القيس"، وأضاف: "ربيع الشمال دائما غير" تعبيرا منه عن إعجابه بالأجواء الربيعية.