شيراز فرحات شبيب توجه رسالة لأمهات الشهداء ولذلك تطلب العذراء زيارة المنازل

ميرنا وليد - بيروت - في ظهورات العذراء مريم في إيطاليا أسمت نفسها "روزا ميستيكا" أي "الوردة السرية" وطلبت أن تكون "العذراء الزائرة" في البيوت، والكاتبة الراحلة شيراز فرحات، التي حلت ضيفة على هذه المقابلة التي تم تصويرها قبل سنوات، لديها سبعة تماثيل للسيدة مريم العذراء وبارك هذه التماثيل البابا يوحنا بولس الثاني، وهو الذي سمح بزيارة هذه التماثيل المنازل.

تتحدث شبيب في هذا الجزء الرابع من المقابلة، والتي أجرتها معها سفيرة الاعلام الهادف هلا المر، عن أسباب طلب "العذراء مريم" أن تزور المنازل، وما هي الرسالة التي وجهتها شيراز لأمهات الشهداء؟