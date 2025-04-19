نقولا الأسطا أبدع ترنيماً في "بعرف صليبك" على درج الأسطا في زحلة

ميرنا وليد - بيروت - في يوم خميس الأسرار الذي صادف أول من أمس، أحيا الفنان اللبناني نقولا الأسطا رسيتال "بعرف صليبك" على درج الأسطا في زحلة في البقاع، وتزّين مبنى الأسطا ودرجه التاريخي بأبهى الألوان.



أبدع نقولا الأسطا بأداء باقة من الترانيم الخاصة والمعروفة، في ظل أجواء من الخشوع، وسط حضور عدد كبير من المؤمنين الذي حضروا من مختلف المناطق في هذه المناسبة، وكان التمنّي الصارخ من كل من شارك في هذا الحدث، أن يتم إعتماده كتقليد سنوي، وذلك بسبب فرادته وجماليته، وخدمة لأجواء عيد الفصح المجيد في عروس البقاع زحلة.

لمشاهدة الفيديواضغط هنا: