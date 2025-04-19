شكرا لقرائتكم خبر عن ع الرايق.. عرض لشريف دسوقي ضمن برنامج ملتقي القاهرة الدولي للحكي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الفنان شريف الدسوقي في ملتقي القاهرة الدولي للحكي في دورته الأولى – دورة الفنان حسن الجرتلي – بعرض "ع الرايق"، والذي يقدم في ساحة الهناجر، كما يقدم في نفس المسرح عرض آخر وهو 13 شارع الحكايات، لإسراء ربيع ، الساعة الثامنة مساء، كما يعرض في سينما الهناجر "فيلم تاجر السعادة"، "فيلم مصرية" الساعة الخامسة.

كما يشمل برنامج ملتقي القاهرة الدولي للحكي في دورته الأولي، الكثير من الفعاليات اليوم السبت، وتبدأ بعرض "حكلية مشروع سفينة نوح" لتامر محمود، بمكتبة القاهرة، بالإضافة لعرض رحلة لبيت الجدة لنهي طاهر الساعة السادسة، كما يعرض في بيت السحيمي عرض "مواعيد العرقوب" لعمر غباشي، والقصاص لإسلام فودة الساعة السابعة.



شريف الدسوقي

ملتقى القاهرة الدولي للحكي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وتتشارك تنظيمها أكثر من مؤسسة فنية وثقافية مستقلة، ويضم مجلس أمناء الملتقى الذي ترأسه الدكتورة ايناس عبدالدايم، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، الشاعر الكبير جمال بخيت، د. محمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "اسمعونا"، وأمين عام مجلس الأمناء، الفنانة وفاء الحكيم - المشرف العام للملتقي، المخرج المسرحي عادل حسان رئيس الملتقى، الفنانة منى سليمان المدير التنفيذي للملتقي، الفنان محمد عبد الفتاح (كالابالا) المدير الفني للملتقي.

ويتضمن الملتقي مجموعة متنوعة من الفعاليات، تشمل ورش الحكي، والعروض الفنية، والدورات التدريبية حول فنون الحكي المختلفة وتستمر فعالياته حتي الثلاثاء 22 أبريل 2025 بحفل ختام للملتقى يقام علي مسرح السامر بالعجوزة ويشهد تكريم خاص للحكاءة عارفة عبد الرسول، فضلا عن تكريم اسم الحكاء الراحل رمضان خاطر، واسم الحكاءة الراحلة سهام عبد السلام، بالإضافة إلي عرض حكي مدته 30 دقيقة، وفيلم يعرض حصاد الدورة الأولي.