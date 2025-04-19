شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الخطيب: المصريون أكثر الشعوب تحدثًا إلى الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب خلال لقائه في تليفزيون الخليج 365: المصريون أكثر الشعوب تتحدث إلى الله، وذلك لأننا شعب عقيدته الفقهيه عقيدة حب، لذلك فإن التصوف يجد مكانه مع المصريين، لأنه عقيدة محبة، عندما دخلت الأفكار العنيفة على المفاهيم خشنة العلاقة بين الإنسان وربه بنيت حاجز بين العبد وربه.

وكان قد أكد الخطيب أنه درس في الأزهر، كما كان والده مسئول كبير في الأزهر لذا هو كان يعني جيدًا معنى اسم البرنامج وقال: وفوجئت بكم كبير من الهجوم بأنه لا يجوز الكلام مع الله، وهذا خطأ فالله سبحانه وتعالي قال: "وكلم الله موسى تكليما" ونحن نحدث الله في كل وقت، فالكلام مع الله هو أن تلتقط إشاراته.

برنامج كلم ربنا بث على الراديو 9090 في رمضان الماضي وقدمه الكاتب الصحفى أحمد الخطيب.

وتدور فكرة برنامج "كلم ربنا" حول كيفية الدعاء إلى الله فى أوقات مختلفة، حيث يستعرض البرنامج قصصا عن الأدعية وأهميتها في حياة الأشخاص، ويتناول البرنامج أيضا كيفية تحسين أساليب الدعاء والتواصل مع الله، مما يساعد المستمعين على تعزيز علاقتهم الروحية.

يتميز البرنامج بجو روحي مميز، حيث يستضيف أحمد الخطيب عددا من مشاهير الفن والإعلام الذين يشاركون تجاربهم الشخصية حول الدعاء وأثره في حياتهم.

