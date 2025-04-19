ميرنا وليد - بيروت - تعرضت والدة الفنانة اليمينة أروى، لوعكة صحة شديدة ومفاجئة أدت إلى دخولها إحدى المستشفيات.

ونشرت أروى منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، ناشدت فيه متابعيها بالدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل من أزمتها الصحية.

وشاركت أروى متابعيها صورة لوالدتها وهي على سرير المستشفى، وأرفقتها بتعليق مؤثر كتبت فيه: "الدعاء يغير الأقدار، أمنتكم أمانة ادعوا لأمي الله يسكن أوجاعها ويزيح عنها، آمين". وأضافت: " امنتكم ادعولها".

وتفاعل المتابعون بشكل لافت مع منشور أروى، متنمنين لوالدتها الشفاء من وعكتها الصحية ودوام الصحة والعافية.

كانت هذه تفاصيل خبر أروى تناشد متابعيها بالدعاء لوالدتها بعد دخولها المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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