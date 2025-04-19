شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية غنائية للفرقة القومية العربية للموسيقى فى الأوبرا.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام احتفالاتها بأعياد الربيع، حيث تقيم أمسية غنائية كبرى للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، وتستضيف النجمة الشابة حنين الشاطر في الثامنة مساء الأحد 20 أبريل على المسرح الكبير، وذلك تحت إشراف أمانى السعيد رئيس الإدارة المركزية للموسيقى العربية.

يضم الحفل فاصلين تحيى الثانى حنين الشاطر الفائزة بجائزة أحد أهم المسابقات الغنائية لاكتشاف المواهب بمجموعة من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة، منها عيناك ليال، كلمات، ألف ليلة وليلة، راجعين يا هوى، آه يا اسمرانى اللون، بتونس بيك، إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة، منها "أعظم إنجازاتى، روح مربوطة بروح، وعدك" وغيرها.

أما الفاصل الأول فيتغنى خلاله نجوم الأوبرا أحمد عصام، منار سمير، محمد طارق، أحمد سعيد بكوكبة من أعمال الطرب، منها "راح توحشينى، مغرم صبابة، أنا بعشقك، زى الهوا، سحب رمشه، اسبقنى يا قلبى وغيرها.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية تشارك جمهورها كافة المناسبات الاجتماعية والقومية والدينية من خلال فعاليات متنوعة تحقيقاً لدورها الرائد والهادف لنشر الإبداع الجاد وتطوير وتنمية الحس الفنى لأبناء الوطن.