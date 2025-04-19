الفنانة ريهام عبد الغفور ترد على المتنمرين على مظهرها

ردت الفنانة ريهام عبدالغفور على المتنمرين على مظهرها بطلب التوقف عن تعليقاتهم السلبية عبر حسابها بإنستغرام.

وكان عدد من متابعيها قد انتقدوا مظهرها مشيرين إلى أن ملامح الكبر ظهرت عليها.

وكتبت على حسابه بموقع إنستغرام:”ممكن تتناقشوا في موضوع اني كبرت وعجزت وشكلي بقي عنده ۷۰ سنه في حته غير صفحتي عشان مشاعر أولادي بتتأذي لما يشوفوا ان امهم بيتم التنمر عليها عشان حاجة مش فايدها”.

وأكدت أن الانتقادات التي يكتبها البعض بشأن ملامحها تؤذي مشاعر أطفالها لذلك دعتهم إلى كتابة هذه الانتقادات في حسابات أخرى غير حسابها.

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