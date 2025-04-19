حسام حبيب يوجّه رسالة جديدة لشيرين عبد الوهاب

خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي في تطبيق "تيك توك"، وجّه الفنان حسام حبيب رسالة جديدة الى طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكداً أنه ما زال يحبها ويحترمها ويتمنى لها السعادة، معلقاً: "أنا بحبها وبحترمها وأحب أشوفها سعيدة دايماً ومعنديش أي مشكلة معاها وباتمنى لها كل النجاح والتوفيق والسعادة".

كما كشف حسام عن تفاصيل أحدث ألبوماته للفترة المقبلة، مؤكداً أنه سيطرح ألبوماً من جزءين، وكل جزء سيتضمن خمس أغانٍ، والجزء الأول سيُطرح قريباً، أما الجزء الثاني فسيُطرح في آب (أغسطس) المقبل.

وأضاف أن الألبوم سيكون من إنتاجه بالتعاون مع شركة إنتاج كبرى، وسيعلن عن هذا التعاون خلال الأيام المقبلة.

وعن نوع الموسيقى المستخدَمة في الألبوم، قال حسام حبيب: "أول مرة أقول الأغاني دي طالعة بجد من جوايا أنا يمكن أكون موجوع لكني متكسرتش وخلال يومين تلاتة هطلع شوية من الأغاني عشان تفهموا قصدي".

وأجاب حسام حبيب على سؤال لأحد المتابعين عمّا إذا كان ينوي التعاون مجدداً مع عمرو دياب، حيث أكد أنه يتمنى ذلك، لأنه يعتبر "الهضبة" أسطورة ويتشرّف بالعمل معه، وأنه يريد طرح أفكار جديدة عليه، لكن لديه أفكاره المتميزة ويدرس جيداً كل خطواته.

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