فضل شاكر يواجه اتهامات جديدة وإبنه يكشف التفاصيل

بالتزامن مع الترويج لوثائقي درامي يتناول حياة النجم فضل شاكر والمتوقع عرضه الأحد المقبل وانتشار شائعة براءته، حرص ابنه محمد على الدفاع عن والده والتأكيد على صدور عفو عن أحكام السجن الطويلة ضده.

وأكد محمد في تسجيل مصور نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" أن الأخبار التي تم تداولها مؤخراً بشأن تبرئة والده من تهمة القتال ضد الجيش اللبناني صحيحة، وقال: "أولاً، أنقل تحية كبيرة من والدي إلى كل جمهوره وكل من تواصل وبارك له بعد انتشار هذا الخبر. نعم، الخبر صحيح، لقد صدر الحكم ببراءة والدي من قضية القتال ضد الجيش اللبناني، وكان ذلك عام 2018، ولكن للأسف الإعلام اللبناني لم يسلّط الضوء على هذا الأمر بالشكل المطلوب في تلك الفترة".

ولفت إلى أن فضل شاكر يواجه حالياً اتهاماً جديدا لا علاقة له بالقضية السابقة، يتمثل بادعاءات تتعلق بسلب أموال الناس، إلى جانب اتهامات أخرى تطال العائلة بشأن قضية تبييض أموال بقيمة 130 ألف دولار أميركي، ولكنه أكد أن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة ومثيرة للسخرية"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "نحن نثق بعودة العدالة إلى القضاء اللبناني، ونتطلع إلى مرحلة قادمة يكون فيها القرار القضائي بعيداً عن التسييس والتأثيرات الخارجية"، مشدداً على "براءة والده من كل هذه التهم".

يذكر انه يتم الترويج لفيلم "يا غايب" منذ فترة على مواقع التواصل الإجتماعي، ويظهر من خلال المقطع الترويجي أن الفيلم الوثائقي سيتضمن جانباً درامياً من حياة الفنان اللبناني الذي يحاول العودة منذ سنوات الى الساحة الفنية، وسيشهد الفيلم أحدث ظهور لفضل وكان يبكي في أحد مشاهده.

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