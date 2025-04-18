شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تصريحات لـ سليمان عيد قبل وفاته.. وماذا قال عن مسلسل "عقبال عندكوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدم الوسط الفنى في الساعات الأولى من صباح اليوم بوفاة الفنان سليمان عيد، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وأعلن نجله الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، حيث نعى والده بكلمات مؤثرة قائلاً: "أبويا في ذمة الله".

وتفاعل عدد كبير من جمهور ومحبي الفنان الراحل مع الخبر، معبرين عن حزنهم الشديد لفقدان أحد أبرز وجوه الكوميديا في السنوات الأخيرة.

وكانت آخر تصريحات سليمان عيد قد أدلى بها لـ"الخليج 365"، حيث أعرب عن سعادته بمشاركته في مسلسل "عقبال عندكوا" إلى جانب حسن الرداد وإيمي سمير غانم، مؤكدًا أن العمل كان تجربة مختلفة بالنسبة له عن أدواره السابقة، واتمنى كان دورى نال إعجاب جمهور.

وأشار إلى أن كواليس التصوير كانت مليئة بالبهجة والضحك، لافتًا إلى روح المرح التي أضفاها أبطال العمل، وهو ما جعل أجواء التصوير ممتعة وسلسة. كما أوضح أن المسلسل يجمع بين الحلقات المتصلة والمنفصلة، ما أتاح له تقديم شخصيات متعددة ومتنوعة، الأمر الذي أضفى على التجربة مزيدًا من المتعة والتجديد.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.