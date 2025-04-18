شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل تنعى سليمان عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، الفنان سليمان عيد، والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد رحلة فنية امتدت لسنوات، أثرى خلالها الساحة الفنية بأعمال رسمت البسمة على وجوه الملايين.

وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ورحل عن عالمنا الفنان سليمان عيد صباح اليوم الجمعة، وهو ما سبب صدمة كبيرة لدى متابعيه وأصدقائه الفنانين، رحيله المفاجئ.

الفنان سليمان عيد من مواليد يوم 17 أكتوبر، عام 1968، وبدأ مشواره الفنى فى نهاية الثمانينيات، وهو من مواليد حى الكيت كات بمحافظة الجيزة.

وبدأ سليمان عيد حياته الفنية فى أواخر ثمانينات القرن العشرين، وكان دوره فى فيلم الإرهاب والكباب، مع الزعيم عادل إمام عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.

بعدها اشترك سليمان عيد، فى أفلام طيور الظلام، والنوم فى العسل، وهمام فى أمستردام، والعديد من المسلسلات التليفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تليفزيونية.