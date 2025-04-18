شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الخطيب: رجال الدين لم يدركوا المعنى الحقيقي لـ"كلم ربنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب مقدم برنامج "كلم ربنا" خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365: رجال الدين لم يدركوا المعنى العميق لمفهوم "كلم ربنا"، لأنهم غالبًا ما يتمسكون بالنصوص الحرفية دون التعمق في الجوهر، هذا المفهوم له أصل شرعي، كما يظهر في حادثة الطائف، حينما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ربه قائلًا: "إلى من تكلني؟" فكان ذلك حديثًا صادقًا مع الله.

وتابع الخطيب: عندما أشرح هذا المعنى بأسلوب مبسط لأي ضيف، أجد غالبًا أنه يعترف بأنه قد تحدث إلى الله من قبل، دون أن يدرك أن هذا الحديث بحد ذاته جزء من العبادة.

وأكد: تصوري أن لكل إنسان علاقة خاصة وفريدة مع الله تتجاوز حدود الصلاة، فالله سبحانه وتعالى يظهر لكل فرد حسب تصوره الذهني عنه: السلفيون، مثلًا، قد يرونه كمعذب، بينما هناك من يراه محبًا وصديقًا قريبًا. وفي النهاية، الحديث مع الله هو جزء لا يتجزأ من مفهوم العبادة.

برنامج كلم ربنا بث على الراديو 9090 في رمضان الماضي وقدمه الكاتب الصحفى أحمد الخطيب.

وتدور فكرة برنامج "كلم ربنا" حول كيفية الدعاء إلى الله فى أوقات مختلفة، حيث يستعرض البرنامج قصصا عن الأدعية وأهميتها في حياة الأشخاص، ويتناول البرنامج أيضا كيفية تحسين أساليب الدعاء والتواصل مع الله، مما يساعد المستمعين على تعزيز علاقتهم الروحية.

يتميز البرنامج بجو روحي مميز، حيث يستضيف أحمد الخطيب عددا من مشاهير الفن والإعلام الذين يشاركون تجاربهم الشخصية حول الدعاء وأثره في حياتهم.