بعد نعيه بكلمات مؤثرة.. نسترجع ذكريات أحمد السقا مع سليمان عيد

أحمد السقا عن سليمان عيد: أطيب واحد بس كان مجنني

هكذا نعى السقا سليمان عيد

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وفاة سليمان عيد المفاجئة تصدم الوسط الفني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أبريل 2025 07:24 مساءً - وسط حالة من الذهول والصدمة والحزن، تحولت حسابات الفنانين إلى دفتر عزاء للفنانالذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 18 أبريل، إثر أزمة صحية مفاجئة؛ ليصيب الوسط الفني بالصدمة الكبيرة، خاصة وأن الراحل لم يكن يعاني من المرض، إضافة لارتباطه بصداقه قوية وممتدة مع معظم الفنانين الذين عبروا عن حزنهم الكبير بفقدانمن خلال منشورات على حساباتهم بالسوشيال ميديا.وكان الفنانمن أكثر الفنانين ارتباطاً بالراحل، وظهر منهاراً أثناء تشييع جنازته، كما حرص على نعيه بكلمات مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، وخلال هذا الموضوع نستعيد معاً ذكريات رواها الفنانخلال تصريحات تلفزيونية سابقة مع الراحلتحدث النجمخلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي، عن علاقته بالراحل الفنان، وعن المقالب التي كانا يصنعانها في بعضهما البعض؛ حيث قال السقا: "سليمان عيد دا عشرة عمري، وهو أكثر شخص عملت فيه مقالب، وهو كمان عمل فيا مقالب ولكن مش كتير".كما روى السقا عن موقف جمعهما قائلاً: "قررنا في يوم أن نسافر إسكندرية أنا وهو ومحمود عبد المغني، نقضي يوم وناكل سمك في أبو قير ونرجع، فسافرنا في فجر هذا اليوم ووصلنا الفندق في منطقة المنتزه، وقرر سليمان السباحة الساعة التاسعة صباحاً، وقال لي بص أحسن علاج لعضلة القلب هو العوم، هو أصلا قعد 7 سنين فاكر إنه عنده القلب وفي الآخر طلع معندوش حاجة".وتابع: "ونحن في البدال في وسط البحر ألقى سليمان عيد بنفسه، وبعدها بدأ في الغرق، فنزلت حاولت إنقاذه ولكن أمسك بي محمود عبد المغني لأنه لا يستطيع السباحة، ولكن سليمان عيد غطس في الماء ولم يظهر، فنزلت بسرعة لإنقاذه".وأكمل السقا: "عندما قمت بإنقاذه وخرجنا على الشاطئ وعملناله الإسعافات الأولية على طول وبعد أن فاق، قال لي الحمد لله أنا كويس سيبوني أنشف وأيقظوني في موعد الغداء، وكان وقتها الساعة 10 صباحاً، يعني الأكل مش هيجي قبل 2 الظهر، واختار منطقة مشمسة جداً ونام بها، بعدها الأكل وصل، وأثناء إيقاظي له جلده طلع في إيدي، حدث له حرق من الدرجة الثالثة ذهبنا به إلى المستشفى، ودي كانت حدوتة من ضمن حواديت سليمان عيد معايا".اطلعوا على وفاة سليمان عيد في آخر أفلامه تصبح حقيقة ويرحل عن عالمنا بشكل مفاجئوقد نعىصديقه الراحل؛ ونشر صورة له عبر حسابه بموقع إنستغرام وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون مع السلامة يا سليمان.. مع السلامة يا صاحبي، يا عِشرة العمر، يا أطيب خلق الله ربنا يرحمك يصبر أهلك وولادك ويصبرنا جميعاً برجاء الدعاء".أعلن عبده نجل الفنانفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"؛ وفاة والده إثر أزمة صحية مفاجئة، وتم تشييع جنازة الفنان الراحل اليوم بعد صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالمجمع الاسلامي في مدينة الشيخ زايد، على أن يتم دفن الجثمان بمقابر وادي الراحة.الخبر يصيب الوسط الفني بالصدمة الكبيرة وخاصة وأن الراحل لم يكن يعاني من المرض، إضافة لارتباطه بصداقه قوية وممتدة مع معظم الفنانين الذين عبروا عن حزنهم الكبير بفقدان سليمان عيد من خلال منشورات على حساباتهم بالسوشيال ميديا.يمكنكم متابعة أحمد الفيشاوي يوجه رسالة لكريم عبد العزيز وسليمان عيد

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