 من مهرجان أفلام السعودية بلال البدر يكشف لـ«الخليج 365» كواليس فيلمه علكة: حب بنظرة مختلفة

حين وُلدت فكرة "علكة"

كسر القالب والبعد عن النمطية

فيلم علكة المشارك في مهرجان أفلام السعودية- الصورة من المركز الإعلامي للفيلم

الطفولة كما لم ترها من قبل

المخرج بلال البدر في كواليس فيلم علكة- الصورة من المركز الإعلامي للفيلم

تجرِبة إنسانية

"علكة" في مهرجان أفلام السعودية: بيت القصة السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أبريل 2025 07:24 مساءً - ينافس فيلم علكة للمخرج بلال البدر، فيفي نسخته الحادية عشرة، التي تقام بين 17 و23 أبريل 2025. وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ضمن برنامج سينما السعودية الجديدة في ديسمبر 2024.تدور أحداث علكة حول "سعد"، طفل من أصحاب متلازمة داون، يعيش تجرِبة الحب للمرة الأولى، ويبدأ باكتشاف مشاعر جديدة تغيّر نظرته للحياة، وتدفعه لاتخاذ قرارات أكبر من عمره وتكوينه. ومن خلال تصريحات خاصة لـ«الخليج 365»، كشف المخرج بلال البدر تفاصيل وكواليس هذه التجرِبة الإنسانية والفنية، من شرارة الفكرة إلى العرض الأول.لكلّ فيلم لحظة ولادة، غالباً ما تكون شخصية وعاطفية. أما بالنسبة للمخرج بلال بدر؛ فقد بدأ الأمر من الإيمان بسحر الحب الأول وتأثيره العميق. وبسؤاله حول ما إذا كانت هناك لحظة أو موقف ألهمه لكتابة أو إخراج "علكة"؟ إذ رد قائلاً: "قصة الحب الأول والانجذاب الأول، دائماً ما كان لها سحر خاص".في ظل النمطية التي تطغى على تناوُل قضايافي السينما، كان لا بد من الخروج عن المألوف، لا بالصوت فقط؛ بل بالصورة التي تنقل ما لا يقال. وحول هذا النهج المختلف، أوضح المخرج بلال البدر: "أن الفيلم لا يعتمد على الحوار، وإنما على لغة الجسد، واستخدام أدوات السينما البصرية لرواية القصة".كيف يرى الطفل الحب؟ وكيف يشعر به طفل مختلف في تكوينه وتجرِبته؟بين هذه الأسئلة نسج المخرج بلال البدر سرداً بصرياً يحاكي الطفولة بروحها النقية. ويعلّق قائلاً: "كانت البساطة في السرد ورواية القصة مع الاحتفاظ بعمق الفكرة، هي التحدي والأساس في طريقة رواية القصة؛ لأننا من خلالها نعكس روح الطفولة النقية".اختيار الممثل الذي يؤدي دور "سعد"، لم يكن قراراً تقليدياً؛ بل كان رحلة بحد ذاتها، مليئة بالتحديات الإنسانية والفنية. ونوّه المخرج بلال البدر في تصريحاته عن هذه التجرِبة الاستثنائية، بالقول: "كان أصعب تحدٍّ، وهو قصة لوحدها، لكن الجميل في الأمر أنه برغم التحديات والصعوبة التي واجهتها في جعل البطل يقوم بالتمثيل، إلا أنه كان جميلاً جداً، وتجرِبة إنسانية استفدت منها شخصيا".يمكنكِ قراءة مؤسسة البحر الأحمر تشارك بخمسة أفلام في الدورة الـ11 من مهرجان أفلام السعوديةمشاركة "علكة" في مهرجان أفلام السعودية لم تكن مجرد محطة فنية؛ بل عودة إلى البيت الذي يحتضن القصص غير التقليدية. وعن هذه المشاركة، يعبّر بلال البدر عن سعادته لمشاركة فيلمه في هذا المهرجان. مكملاً: "مهرجان أفلام السعودية هو المهرجان الأول في السعودية، وله مكانة خاصة عند جميع صنّاع الأفلام السعوديين".

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