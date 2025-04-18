ودّع صديقاً له ثم لحق به: آخر ما كتبه سليمان عيد

آخر ما كتبه سليمان عيد

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وفاة سليمان عيد في عز انتعاشته الفنية

مسيرة فنية لافتة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أبريل 2025 07:24 مساءً - في صدمة عمّت على الوسط الفني بأكمله، رحل صباح اليوم الموافق الجمعة 18 أبريل عن عالمنا، الفنانإثر وعكة صحية مفاجئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.ومن المفارقات في حياة، أنه ودّع قبل رحيله بأيام قليلة، صديقه المنتج الفني صلاح حسن، وحضر عزاءه، ولم يكن يعلم أنها ساعات قليلة وسوف يلحق به اليوم، وسط حالة من الحزن فرضت نفسها على زملائه والوسط الفني بأكمله.رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة الفنان، وكان آخر ما نشره عبْر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، هو نعيه لصديقه المنتج الفني صلاح حسن. ليلحق به بعد مرور 5 أيام فقط؛ حيث نشر الراحل صورة لصديقه صلاح حسن وعلّق عليها قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله الصديق الطيب المحترم الأخ صلاح حسن. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك".اطلعي على: وفاة سليمان عيد في آخر أفلامه تصبح حقيقة ويرحل عن عالمنا بشكل مفاجئأعلن عبده نجل الفنان سليمان عيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عبْر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وفاة والده إثر أزمة صحية مفاجئة. وتم تشييع جنازة الفنان الراحل اليوم بعد صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي في مدينة الشيخ زايد، على أن يتم دفن الجثمان بمقابر وادي الراحة.الفنانرحل في أكثر وقت كان يعمل فيه، بعدما اشتكى سابقاً من قلة مشاركاته في الأعمال الفنية. إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبح سليمان عيد متواجداً بقوة في الدراما والسينما، والدليل مشاركته في موسم دراما رمضان 2025 بعملين، وهما: "سيد الناس" مع عمرو سعد. وإخراج. و"عقبال عندكو" بطولة: حسن الرداد، وإيمي سمير غانم.إضافةً إلى تواجُده سينمائياً بفيلمين يتم عرضهما في السينما حالياً، وهما: "فار بـ7 ترواح" والذي يظهر فيه بدور شخص مُتوفّى، وجثته هي بطل القصة؛ حيث تظهر للشخصيات المشاركة في الفيلم. و"سيكو سيكو" بطولة: عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام. ويحقق نجاحاً كبيراً بوصوله إلى 110 ملايين جنيه في 22 يوم عرض.من مواليد 17 أكتوبر 1961 بحي الكيت كات في محافظة الجيزة، وتخرّج في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل. بدأ مشواره الفني في منتصف الثمانينيات، وتميز بخفة ظله وأدائه الكوميدي اللافت؛ حيث ترك بصمة واضحة رغم اقتصار أدواره أحياناً على مساحات صغيرة.على مدار مسيرته، شارك في عدد كبير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، ونجح في كسب محبة الجمهور بفضل حضوره العفوي وروحه المرحة، التي ستبقى خالدة في ذاكرة الكوميديا المصرية.

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