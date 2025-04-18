"Cotinga".. نوردو يطلق ألبومًا جريئًا يُحلّق بالموسيقى خارج المألوف

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة جريئة ومبتكرة، أطلق الفنان التونسي نوردو ألبومه الجديد بعنوان "Cotinga" بطريقة خارجة عن المألوف، حيث طرح ستة أغانٍ وستة فيديوهات موسيقية دفعة واحدة خلال 24 ساعة فقط، مقدّماً تجربة فنية متكاملة تجمع بين الصوت والصورة في قالب من الحرية والتجديد.



الألبوم، يتنقّل بين أنماط موسيقية متنوعة تشمل الراب، التراب، الريغيتون، الفلامنكو، الإيقاعات اللاتينية، وصولاً إلى مقطوعات أكوستيك تظهر براعة نوردو الصوتية وتؤكد تفرده.

بعيداً عن الحسابات التجارية وخوارزميات المنصات، يقدّم نوردو "Cotinga" كرؤية فنية صادقة، تنبض بالعفوية والهوية الخاصة. وقد اختار اسم الألبوم استلهاماً من طائر "كوتينغا" الملوّن، الذي يرمز في رحلته الصامتة خلف مجموعته إلى الحماية والوحدة، تماماً كعلاقة الفنان بجمهوره، حيث يتحوّل الألبوم إلى ملاذ موسيقي نابض بالمشاعر والألوان.

اللافت أن الفيديوهات المصاحبة للأغاني لم تأتِ كأدوات ترويجية فحسب، بل كجزء عضوي من التجربة الفنية، ما يمنح المستمعين والمشاهدين جرعة مركّزة من الفن الحقيقي، المنفصل عن ضغط الوقت وقواعد السوق.