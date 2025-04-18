شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير ناعيًا سليمان عيد: عمرك ما زعلت حد وكنت طيب وخلوق وصاحب صاحبك والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الفنان شريف منير، عن حزنه الشديد لوفاة زميله وصديقه الفنان الراحل سليمان عيد، الذي وافته المنية صباح اليوم، الجمعة، عقب وعكة صحية مفاجئة ألمت به، مؤكدًا أنه كان فنانًا طيبًا وبشوشًا.

وقال منير: عبر حسابه على إنستجرام: "دنيا غريبة وملهاش أمان، لسه أول إمبارح كنا بنتعشى مع بعض وكان كعادته بشوش وطيب وطلبت منه يدورلي على نص مسلسل مع أصحابه المؤلفين وقالي ماتقلقش عندي حاجة هبعتهالك".

وأضاف منير: "ضحكنا وانبسطنا وكان طبيعي وجميل لكن إرادة الله فوق كل شيء، حبيبي يا سليمان في الجنة إن شاء الله، عمرك ما زعلت حد ولا غلط في حد، طيب وخلوق وصاحب صاحبك ومصلي وعمرك ما اتغيرت، اللهم ارحمه ولقنه حجته واغسله بالماء والثلج والبرد واجعله في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".



شريف منير

ورحل عن عالمنا الفنان سليمان عيد صباح اليوم الجمعة، وكتب ابنه عبر حسابه الرسمي علي موقع فيس بوك بوست ناعيًا إياه كتب فيه: أبويا فى ذمة الله".

وهو ما سبب صدمة كبيرة لدي متابعيه من جمهور سليمان عيد، ممن شعروا بالصدمة إزاء رحيله المفاجئ.

يذكر أن الفنان سليمان عيد صاحب مسيرة مميزة شهدت تألقه ما بين السينما والدراما والمسرح إذ عمل فى ادوار عديدة تالق خلالها بلمسة الكوميديا النابعة من خفة دمه.