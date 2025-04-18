شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار ابن سليمان عيد ووالدته في وداع الراحل بالمقابر والان مع تفاصيل الخبر

انهار كل من ابن الفنان سليمان عيد ووالدته أثناء دفن جثمان الراحل بمقابر وادي الراحة بأكتوبر الجديدة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين رافقوا الجثمان لمثواه الأخير.

رافق كل من النجوم أحمد السقا ومحمد إمام وهاني رمزي وأشرف زكي وطه دسوقي، وبيومي فؤاد ومحسن منصور والمخرج عمرو سلامة والمخرج معتزي التوني، وحسني شتا، محمد محمود، بمقابر "وادي الراحة" بأكتوبر الجديدة.

وحرص على حضور جنازة الراحل منذ الدقائق الأولى كل من، الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر والفنان حسام داغر، الفنان ياسر صادق، شريف باهر، منير مكرم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إيهاب فهمي، محمد رياض، ريهام عبد الغفور، المخرج معتز التوني، المخرج شريف عرفة، الإعلامي طارق علام، صبحي خليل.

كما حضر كل من محمد إمام وأحمد السقا، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، أحمد رزق، أشرف عبد الباقي، هشام ماجد، محمد محمود، السيناريست أيمن سلامة، المنتج محمود شميس، محمد علي رزق.

وانهار الفنان صلاح عبدالله بعد اداء صلاة الجنازة علي الفنان سليمان عيد، وحرص النجم كريم محمود عبد العزيز الذي أصابته حالة من الصدمة علي مساندته ومساعدته في الخروج، كما حضر الفنان هاني رمزي والفنان محمود عبد المغني والفنان محمد لطفي.

الفنان سليمان عيد من مواليد يوم 17 أكتوبر، عام 1968، وبدأ مشواره الفنى فى نهاية الثمانينيات، وهو من مواليد حى الكيت كات بمحافظة الجيزة.



وبدأ سليمان عيد حياته الفنية فى أواخر ثمانينات القرن العشرين، وكان دوره فى فيلم الإرهاب والكباب، مع الزعيم عادل إمام عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.



بعدها اشترك سليمان عيد، فى أفلام طيور الظلام، والنوم فى العسل، وهمام فى أمستردام، والعديد من المسلسلات التليفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تليفزيونية.

يذكر أن أخر أعمال الفنان سليمان عيد، فيلم فار بـ 7 ترواح والذي يعرض في السينمات حاليا، ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية وتضم في قائمة أبطاله اكثر من 22 نجما ونجمة، منهم: أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندي موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوى، طاهر أبو ليله، مصطفي عنبه، دنيا جمعه والفيلم قصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا واخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدى.



تشييع جثمان سليمان عيد