شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الفني للمسرح ينعي الفنان سليمان عيد: أحد أبرز وجوه الكوميديا في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعى الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنان القدير سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع.

لقد كان الراحل أحد أبرز وجوه الكوميديا في مصر، واستطاع عبر عشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية أن يرسم البسمة على وجوه الجمهور، وأن يترك بصمة لا تُنسى في ذاكرة الفن المصري والعربي، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وبدأ سليمان عيد مشواره الفني في تسعينيات القرن الماضي، وشارك في عدد كبير من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية، تميز فيها بخفة دمه وحضوره المتفرد، وعلى الرغم أن أغلب أدواره جاءت في إطار كوميدي، إلا أنه استطاع أن يقدم خلالها شخصيات متنوعة، وأثبت قدرته على أداء الأدوار الجادة.