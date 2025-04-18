شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وليلى علوي وعمرو عرفة ينعون سليمان عيد: فراقك صدمة علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة يسرا على نعي الفنان سليمان عيد الذي رحل اليوم عن عالمنا إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وجعت قلبي يا راجل يا طيب يا خفيف وقريب على قلوبنا كلنا.. فراقك صدمة علينا وعلى كل حبايبك.. ربنا يرزقك الجنة ونعيمها.. خالص عزائي للأسرة ولكل حبايبك".

كما نعته أيضا النجمة ليلى علوي من خلال حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "لقد فقدنا اليوم قامة فنية وإنسانًا نبيلًا، الفنان القدير سليمان عيد. لقد عرفناه بطيبته وتواضعه الجم، وبمحبته الصادقة لزملائه".

وتابعت: "كان مثالًا للأمانة في العمل والانضباط، وستظل روحه الحلوة وابتسامته حاضرة في ذاكرة كل من عمل معه. نسأل الله أن يلهم أولاده وأسرته الكريمة الصبر والسلوان، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك، إنا لله وإنا إليه راجعون".

أما المخرج عمرو عرفة، كتب عبر حسابه على "تويتر": "الكلمات لا تسعفني و الخبر افتكرته اشاعه في الاول لانه كان معانا الاسبوع ده كله لا يشكو من اي شئ.. حبيبي يا سليمان انت طيب و اكيد مع الطيبين، إنا لله و إنا إليه راجعون".

الفنان سليمان عيد من مواليد يوم 17 أكتوبر، عام 1968، وبدأ مشواره الفنى فى نهاية الثمانينيات، وهو من مواليد حى الكيت كات بمحافظة الجيزة.

وبدأ سليمان عيد حياته الفنية فى أواخر ثمانينات القرن العشرين، وكان دوره فى فيلم الإرهاب والكباب، مع الزعيم عادل إمام عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.

بعدها اشترك سليمان عيد، فى أفلام طيور الظلام، والنوم فى العسل، وهمام فى أمستردام، والعديد من المسلسلات التليفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تليفزيونية.

يذكر أن أخر أعمال الفنان سليمان عيد، فيلم فار بـ 7 ترواح والذي يعرض في السينمات حاليا، ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية وتضم في قائمة أبطاله اكثر من 22 نجما ونجمة، منهم: أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندي موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوى، طاهر أبو ليله، مصطفي عنبه، دنيا جمعه والفيلم قصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا واخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدى.



ليلى علوي



يسرا